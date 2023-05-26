✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.05.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ОБЕСЦЕНЕННЫЙ ТРУД

В сосногорском районе продолжаются субботники. Большая часть предприятий и организаций, а также представителей бизнеса уже провели уборку территорий, а также городских объектов. Свой неоценимый вклад внесли и жители. Но вот только результат этого труда, как выяснилось, нужен был далеко не всем.

02:58 — ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

В сосногорской Детской школе искусств обновление. По Национальному проекту «Культура» школа получила рояль, пианино, гитару, скрипки, аккордеон и цифровое пианино. А в концертном зале появился большой LED- экран.

06:07 — ПОМОЩЬ НАШИМ

Опытные мастерицы втроём буквально за два часа сплетают маскировочную сеть. Тому, кто этим никогда не занимался, сначала непонятно куда зацеплять ткань, но стоит приловчиться, и дело идёт.

08:56 — ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Члены Общественного совета Сосногорского района провели очередное заседание. На повестке дня – четыре вопроса.