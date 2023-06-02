✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.06.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В первый день лета в Сосногорске состоялось открытие детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха.

04:09 — ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

В рамках празднования дня защиты детей Центр социальной защиты населения провел спортивно-развлекательные мероприятия для своих подопечных.

05:07 — ФОНТАНЫ – НЕ МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ!

Фонтаны в этом году заработали в самом начале лета, чем, несомненно, порадовали горожан. Три объекта из четырех уже запущены.

08:16 — ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ

Уже позади свисток судьи, напряжение и преодоление дистанции на пределе сил, подбадривающие крики болельщиков, как и два дня открытого первенства МР «Сосногорск» по плаванию.