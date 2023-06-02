✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.06.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В первый день лета в Сосногорске состоялось открытие детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха.
04:09 — ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
В рамках празднования дня защиты детей Центр социальной защиты населения провел спортивно-развлекательные мероприятия для своих подопечных.
05:07 — ФОНТАНЫ – НЕ МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ!
Фонтаны в этом году заработали в самом начале лета, чем, несомненно, порадовали горожан. Три объекта из четырех уже запущены.
08:16 — ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ
Уже позади свисток судьи, напряжение и преодоление дистанции на пределе сил, подбадривающие крики болельщиков, как и два дня открытого первенства МР «Сосногорск» по плаванию.