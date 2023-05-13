✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.05.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Глава района Ильдар Махмутов на месте ознакомился с территориями, которые нужно привести впорядок. В их числе участок за Сквером участников локальных конфликтов и будущая Аллея Славы.
03:25 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС
В Республике Коми продолжается голосование за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2024 году. Сосногорцам на выбор представлены четыре территории, в том числе Сквер железнодорожников.
05:36 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
В марте-апреле в Сосногорском районе прошли собрания по проектам «Народного бюджета». Участие приняли порядка 500 человек, было рассмотрено около 45 заявок.
07:28 — НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Чуть меньше полугода назад в Сосногорском районе открылась сыроварня. На сегодняшний день уже проходит модернизация — она позволит расширить линейку продукции
10:18 — СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
В сосногорском подразделении общественной приемной при главе республики прошла прямая линия на тему службы по контракту.