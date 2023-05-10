✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.05.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Поздравления с наступающим праздником на минувшей неделе получили представители сосногорских организаций ветеранов и общества инвалидов.

04:08 — ПЕСНИ ПОБЕДЫ

Накануне Девятого мая в сосногорском доме культуры «Горизонт» прозвучали «Песни Победы». Праздничный концерт с таким названием стал началом торжественного марафона в честь триумфа нашего народа над фашизмом в 1945 году.

08:06 — ШАГОМ МАРШ!

В Сосногорском технологическом техникуме состоялся традиционный смотр строя и песни, посвященный наступающему празднику – Дню победы

10:11 — ПРАЗДНИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Канун Дня Победы жители Сосногорска встретили соревнованиями по различным видам спорта.

15:27 — ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ

Жители Сосногорского района отметили День победы.

21:03 — ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

В этом году праздник Великой Победы стал для нашего города по-настоящему насыщенным.