✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.05.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Поздравления с наступающим праздником на минувшей неделе получили представители сосногорских организаций ветеранов и общества инвалидов.
04:08 — ПЕСНИ ПОБЕДЫ
Накануне Девятого мая в сосногорском доме культуры «Горизонт» прозвучали «Песни Победы». Праздничный концерт с таким названием стал началом торжественного марафона в честь триумфа нашего народа над фашизмом в 1945 году.
08:06 — ШАГОМ МАРШ!
В Сосногорском технологическом техникуме состоялся традиционный смотр строя и песни, посвященный наступающему празднику – Дню победы
10:11 — ПРАЗДНИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Канун Дня Победы жители Сосногорска встретили соревнованиями по различным видам спорта.
15:27 — ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ
Жители Сосногорского района отметили День победы.
21:03 — ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!
В этом году праздник Великой Победы стал для нашего города по-настоящему насыщенным.