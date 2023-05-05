✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.05.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ВАХТА ПАМЯТИ ОТКРЫТА

В сосногорском Сквере Победы состоялось торжественное открытие ежегодной «Вахты памяти». Акция посвящена 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ребята из детских общественных объединений и организаций будут нести почетный караул возле стелы до 8 мая.

02:53 — ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

Сосногорцы вместе со всей страной проверили свои знания о Великой Отечественной войне – написали Диктант Победы. Площадки работали как в учреждениях культуры, так и в учреждениях образования.

06:40 — ДРУЖНО В РЯД

В сосногорском Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся смотр строя и песни «Парад юных войск». Ученики начального звена школ района ежегодно демонстрируют военную выправку и вокальные способности.