✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.05.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — В СОСНОГОРСКЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ

В Сосногорске прошли мероприятия, посвященные Празднику весны и труда. Накануне руководство муниципалитета предложило провести первый майский день не только весело, но и с пользой.

04:12 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

В Сосногорске прошло очередное заседание районного Совета. Главным вопросом повестки дня стало избрание Главы муниципалитета. Всего народные избранники рассмотрели семь вопросов.

10:21 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

В Республике Коми продолжается голосование за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2024 году по федеральному проекту. В этом году жителям Сосногорска на выбор представлены 4 территории, в том числе проект по созданию рядом со Сквером Победы Аллеи Славы.

12:56 — ЖЕЧЬ ТРАВУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы предостерегают сосногорцев от поджигания сухой травы и мусора. Безобидное на первый взгляд занятие может обернуться трагическими последствиями.