✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.05.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ

На фасаде Кадетской школы появилась памятная доска выпускнику Дмитрию Гущину, который погиб в зоне специальной военной операции. На церемонию открытия собрались представители администрации, кадетского и казачьего сообществ, преподаватели и близкие военного.

03:28 — ПАРЕНЬ С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

Глеб Куликов обычный подросток, с необычной судьбой. В возрасте 7 лет мальчик потерял зрение, но это лишь подстегнуло его на активное движение вперед. Сейчас Глебу 16 лет. Он имеет огромное количество увлечений, которому может позавидовать любой взрослый.

08:10 — НА КРЫЛЬЯХ ТАНЦА

На сцене дома культуры Нижнего Одеса с размахом прошел концерт, посвященный юбилею образцового детского коллектива Республики Коми — ансамбля эстрадного танца «Экзерсис».