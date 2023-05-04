В Коми лесозаготовительное предприятие погасило крупный долг по налогам

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончены исполнительные производства, возбужденные в отношении зарегистрированного в Троицко-Печорском районе предприятия лесной отрасли.

Задолженность общества с ограниченной ответственностью по налогам и сборам превысила 900 тыс. рублей. 40 тыс. рублей составлял долг по заработной плате перед одной из бывших работниц.

Исполняя требования исполнительных документов, судебный пристав наложила арест на движимое и недвижимое имущество должника и передала на реализацию кран-лесопогрузчик.

Чтобы предприятие не лишилось необходимой техники, генеральный директор приехал в Сыктывкар и в отделении судебных приставов внес наличными остаток долга – 825 тыс. рублей.

Пристав немедленно перечислила деньги взыскателям, вынесла постановление об отзыве имущества с реализации и окончила исполнительные производства фактическим исполнением.

УФССП России по Республике Коми напоминает, что в случае оплаты задолженности напрямую взыскателю в интересах должника немедленно уведомить об этом судебного пристава и приложить платежные документы. Не имея таких сведений, сотрудник службы продолжит применение принудительных мер в соответствии с законодательством.