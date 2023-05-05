В канун Дня Победы судебные приставы Сыктывкара возложили цветы к мемориалу в селе Лозым

Сегодня возле памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Лозым Сыктывдинского района было многолюдно. В канун Дня Победы местные дошколята украшали клумбы самодельными цветами, судебные приставы, которые шефствуют над мемориалом, убирали остатки прошлогодней травы.

Это добрая многолетняя традиция УФССП России по Республике Коми — отмечать даты, связанные с военной историей страны, практической помощью сельчанам в благоустройстве окружающего мемориал пространства.

Напомним, в прошлом году памятник обрел новое место и новые очертания, но не только: увековечены еще два десятка фамилий воинов, которые ушли на фронт из села и не вернулись. Теперь их 167.

Главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин, который принял участие в возложении цветов, — внук ветерана Великой Отечественной. Его дед Григорий Кручинкин 18-летним юношей был призван на фронт из мордовского села в 1943 году. Подвиги артиллериста, который подбил вражеский танк, склад с боеприпасами, уничтожал немецкие минометы и пулеметы, отмечены орденами и медалями.

— Минута молчания возле памятника в селе на Коми земле — дань памяти и моему деду. В канун светлого праздника мы вспоминаем всех солдат, спасших Отечество от фашизма, — говорит Дмитрий Кручинкин. — Надеюсь, мой сын, полный тезка героя Великой Отечественной Григория Кручинкина, сохранит чувство глубокой благодарности поколению победителей.