✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.04.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ШКОЛА УПРАВДОМА
В нашем городе стартовал новый проект, задача которого научить сосногорцев грамотно и по-хозяйски управлять своим самым ценным имуществом – жильем и придомовой территорией. Первое занятие «Школы управдома» прошло в стенах районной администрации.
03:56 — ШКОЛА УХОДА
В сосногорском Центре социальной защиты населения продолжает работу Школа ухода за лежачими больными и инвалидами. Программа курса включает в себя 10 занятий.
06:54 — «РАДУГА ТАЛАНТОВ»
В Доме детского творчества состоялся ежегодный муниципальный фестиваль «Радуга талантов». Участие в нем принимают творческие ребята до 18 лет со всего района.