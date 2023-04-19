✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ШКОЛА УПРАВДОМА

В нашем городе стартовал новый проект, задача которого научить сосногорцев грамотно и по-хозяйски управлять своим самым ценным имуществом – жильем и придомовой территорией. Первое занятие «Школы управдома» прошло в стенах районной администрации.

03:56 — ШКОЛА УХОДА

В сосногорском Центре социальной защиты населения продолжает работу Школа ухода за лежачими больными и инвалидами. Программа курса включает в себя 10 занятий.

06:54 — «РАДУГА ТАЛАНТОВ»

В Доме детского творчества состоялся ежегодный муниципальный фестиваль «Радуга талантов». Участие в нем принимают творческие ребята до 18 лет со всего района.