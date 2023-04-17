✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — СОСНОГОРЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ПАСХУ

Христово Воскресение – большой и светлый праздник православных христиан, который в этом году пришелся на 16 апреля. Сосногорцы прошли крестным ходом, а также побывали на пасхальном концерте

03:36 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В Сосногорском районе продолжается выдвижение народных инициатив, предлагаемых к реализации в рамках «Народного бюджета».

На минувшей неделе к обсуждению присоединились жители Усть-Ухты. А жители Сосногорска обсудили проекты в сферах малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса.

06:03 — «УЧЕНИК ГОДА — 2023»

В Доме детского творчества состоялся муниципальный этап республиканского конкурса «Ученик года — 2023». Участие в нем приняли ребята 8-10 классов, имеющие достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, школьного лидерства, общественной деятельности и добровольчества.