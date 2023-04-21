✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ЗДОРОВЬЕ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Сосногорская центральная районная больница приглашает всех жителей города на прохождение бесплатного обследования – диспансеризации.

03:06 — СЕВЕРНАЯ АНСАМБЛЕЯ

Сосногорская детская школа искусств пригласила любителей классической музыки на «Северную ансамблею». Именно такое название получил первый районный фестиваль ансамблей. Который прошел на этой неделе в стенах образовательного учреждения.

05:42 — ТЕХНОПАРК НА КОЛЕСАХ

В Сосногорск приехал мобильный детский технопарк «Кванториум». Это федеральная сеть, больше 130 площадок функционирует по всей стране.