✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.04.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ЗДОРОВЬЕ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Сосногорская центральная районная больница приглашает всех жителей города на прохождение бесплатного обследования – диспансеризации.
03:06 — СЕВЕРНАЯ АНСАМБЛЕЯ
Сосногорская детская школа искусств пригласила любителей классической музыки на «Северную ансамблею». Именно такое название получил первый районный фестиваль ансамблей. Который прошел на этой неделе в стенах образовательного учреждения.
05:42 — ТЕХНОПАРК НА КОЛЕСАХ
В Сосногорск приехал мобильный детский технопарк «Кванториум». Это федеральная сеть, больше 130 площадок функционирует по всей стране.