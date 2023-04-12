✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — СОСНОГОРСК – ДОНБАССУ

Центр «Сосногорск – Донбассу» подготовил для отправки в зону СВО очередную партию гуманитарного груза. В сборе необходимых для наших бойцов вещей приняли участие все неравнодушные жители из разных уголков республики – и дети, и взрослые.

04:34 — «О РОДИНЕ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ!».

В Сосногорске стартовали мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В минувшую субботу состоялся Открытый патриотический фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества «О Родине, о доблести, о славе!».

08:58 — ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Соревнования по настольному теннису прошли на минувшей неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе города Сосногорска. Участниками стали жители города и района.

11:15 — ФИЛОСОФИЯ БОЯ

В спортивном комплексе «Метеор» прошли чемпионат и первенство Республики Коми по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет, а также юниоров 15-17 лет.