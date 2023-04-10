✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ

Готовь сани летом, а проекты — весной. Жители поселка Поляна уже не первый год выдвигают проекты в «Народный бюджет». Один проект к реализации в 2024 году представили и жители деревни Пожня.

05:07 — ОГИБДД: ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

На минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции по Сосногорску зафиксировали в городе 2 дорожно-транспортных происшествия. Пресечь силами инспекторов удалось почти 190 нарушений правил дорожного движения.

06:39 — ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

У жителей Сосногорского района появилась еще одна возможность решать вопросы местного значения. Новой формой участия населения в осуществлении местного самоуправления являются инициативные проекты. Первые народные предложения уже включены в работу.

09:21 — «ВЕСЕННИЙ КУБОК»

Завершился открытый турнир по хоккею с шайбой «Весенний кубок», который прошел на ледовой арене «Звездного».