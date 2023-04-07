✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Сосногорская ЦРБ находится в поиске квалифицированных врачей – терапевтов и узких специалистов. Желающие получить профессию медика могут обратиться в отдел кадров и написать заявление на целевое обучение в медицинских училищах и вузах Сыктывкара, Ярославля и Архангельска.

02:47 — «ЧИТАЙ И СМЕЙСЯ»

В Детской и юношеской библиотеке прошла игра-викторина «Читай и смейся» для учеников 4 класса Кадетской школы. Ребят ждали конкурсы, среди которых были интеллектуальные на эрудицию и активные на скорость, ловкость и даже координацию.

04:41 — ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!

Необычные веселые старты прошли на этой неделе в спортивном комплексе «Метеор». Командам предстояло показать свою сплоченность и проявить взаимную поддержку.

07:21 — «ВЕСЕННИЙ КУБОК»

На ледовой арене «Звездного» проходит открытый турнир по хоккею с шайбой «Весенний кубок». Юные спортсмены, несмотря на возраст, показывают интересную и захватывающую игру.