✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — С ГОДАМИ ШКОЛА ТОЛЬКО КРАШЕ

Крупный юбилей отметила Сосногорская школа №2.Празднование состоялось в ГДК «Горизонт», учебному заведению исполнилось 75 лет!

02:59 — СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Ученик 7 класса школы №3 Владислав Пискун стал победителем республиканского конкурса сочинений «Моя семейная реликвия». Его проводит Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина.

05:02 — АЖУРНЫЕ УЗОРЫ

В Центре коми и национальных культур в Сосновском переулке состоялся мастер-класс по вязанию крючком «Ажурные узоры». Занятие прошло в рамках арт-кружка, который действует на базе Центра уже полгода.

07:25 — В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

В хоккей играют настоящие мужчины – именно так можно охарактеризовать прошедший накануне турнир по хоккею, посвященный памяти тренера Сергея Головина.