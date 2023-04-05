✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.04.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — С ГОДАМИ ШКОЛА ТОЛЬКО КРАШЕ
Крупный юбилей отметила Сосногорская школа №2.Празднование состоялось в ГДК «Горизонт», учебному заведению исполнилось 75 лет!
02:59 — СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Ученик 7 класса школы №3 Владислав Пискун стал победителем республиканского конкурса сочинений «Моя семейная реликвия». Его проводит Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина.
05:02 — АЖУРНЫЕ УЗОРЫ
В Центре коми и национальных культур в Сосновском переулке состоялся мастер-класс по вязанию крючком «Ажурные узоры». Занятие прошло в рамках арт-кружка, который действует на базе Центра уже полгода.
07:25 — В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
В хоккей играют настоящие мужчины – именно так можно охарактеризовать прошедший накануне турнир по хоккею, посвященный памяти тренера Сергея Головина.