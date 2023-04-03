✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Городское благоустройство и дорожная деятельность стали темами очередного собрания жителей Сосногорска в рамках рассмотрения проектов «Народного бюджета».

03:56 — ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

На заседании Совета района о безопасности города и горожан говорил начальник Сосногорской полиции Алексей Цепелев. Он представил доклад о результатах оперативно-служебной деятельности за 2022 года.

06:11 — ОГИБДД: ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

На минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции по Сосногорску зафиксировали в городе 3 дорожно-транспортных происшествия. Пресечь силами инспекторов удалось более 150 нарушений правил дорожного движения.

08:02 — ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ

В Доме детского творчества прошла очередная встреча в рамках муниципального образовательного проекта «PROдвинутая молодежь». Учеников средних и старших классов сосногорских школ пригласили на мероприятие, посвященное профилактике буллинга среди подростков.