✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.03.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — НАШИ ПОБЕДЫ
Младший состав хоккейной команды «Парма» стал победителем второго тура межрегионального первенства «Золотое кольцо».Юных спортсменов лично поздравил и.о. главы района Ильдар Махмутов.
03:16 — «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»: ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В Сосногорске продолжается обсуждение предложений в рамках «Народного бюджета», которые могут быть реализованы в 2024 году. Четыре проекта были представлены по направлению «Физкультура и спорт».
07:35 — «ЗАБЛУДИВШИЕСЯ В СЕТИ»
На сегодняшний день интернет тесно связан с повседневной жизнью современного человека. Пользуясь социальными сетями, почтой и мессенджерами, мы не задумываемся о последствиях, которые могут возникнуть даже при обычной переписке.
09:30 — НАГРАДА ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ
Менеджер сосногорского офиса одного из банков предотвратила телефонное мошенничество. В отделение обратилась женщина с просьбой помочь ей перевести 600 тысяч рублей на счет незнакомого получателя.
11:40 — ДЕТИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В рамках акции «Дети на первом месте» Сосногорской службой Общественной приемной главы Республики Коми была проведена «прямая линия».