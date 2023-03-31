✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — НАШИ ПОБЕДЫ

Младший состав хоккейной команды «Парма» стал победителем второго тура межрегионального первенства «Золотое кольцо».Юных спортсменов лично поздравил и.о. главы района Ильдар Махмутов.

03:16 — «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»: ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В Сосногорске продолжается обсуждение предложений в рамках «Народного бюджета», которые могут быть реализованы в 2024 году. Четыре проекта были представлены по направлению «Физкультура и спорт».

07:35 — «ЗАБЛУДИВШИЕСЯ В СЕТИ»

На сегодняшний день интернет тесно связан с повседневной жизнью современного человека. Пользуясь социальными сетями, почтой и мессенджерами, мы не задумываемся о последствиях, которые могут возникнуть даже при обычной переписке.

09:30 — НАГРАДА ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ

Менеджер сосногорского офиса одного из банков предотвратила телефонное мошенничество. В отделение обратилась женщина с просьбой помочь ей перевести 600 тысяч рублей на счет незнакомого получателя.

11:40 — ДЕТИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В рамках акции «Дети на первом месте» Сосногорской службой Общественной приемной главы Республики Коми была проведена «прямая линия».