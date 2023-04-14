✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.04.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — 15 апреля стартует голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

03:14 — НАЧИНАЮТСЯ СУББОТНИКИ

С 24 апреля на территории всего муниципалитета стартует ежегодный общерайонный субботник. Горожане и жители поселков смогут внести свой вклад в санитарную уборку населенных пунктов, а также подготовить их к майским праздникам.

04:57 — ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛЕНУМ

В Сосногорске прошел традиционный пленум районной организации ветеранов, на котором подвели итоги работы за прошедший год, а также наметили планы на будущее.

09:31 — ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В Сосногорском районе увековечат память о жителях муниципалитета, погибших в ходе специальной военной операции. Члены комиссии по культурно-историческому наследию рассмотрели вопрос о размещении мемориальных досок в образовательных учреждениях, где учились герои.