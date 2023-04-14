✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.04.2023

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Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — 15 апреля стартует голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
03:14 — НАЧИНАЮТСЯ СУББОТНИКИ
С 24 апреля на территории всего муниципалитета стартует ежегодный общерайонный субботник. Горожане и жители поселков смогут внести свой вклад в санитарную уборку населенных пунктов, а также подготовить их к майским праздникам.   
04:57 — ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛЕНУМ
В Сосногорске прошел традиционный пленум районной организации ветеранов, на котором подвели итоги работы за прошедший год, а также наметили планы на будущее. 
09:31 — ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
В Сосногорском районе увековечат память о жителях муниципалитета, погибших в ходе специальной военной операции. Члены комиссии по культурно-историческому наследию рассмотрели вопрос о размещении мемориальных досок в образовательных учреждениях, где учились герои.

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