Судебные приставы Коми в ТПП ответили на вопросы предпринимателей

Торгово-промышленная палата Республики Коми и УФССП России по Республике Коми вернулись к практике регулярного обсуждения вопросов, касающихся взаимодействия предпринимательского сообщества с органами принудительного исполнения.

На встрече, которая состоялась в ТПП РК 5 апреля под председательством и. о. вице-президента Ольги Бабиной, принимающая сторона предложила несколько тем, интересующих малый, средний и крупный бизнес из разных городов и районов республики.

— Имеет ли право судебный пристав взыскивать задолженность по алиментам с расчетного счета, на который зачисляются средства господдержки на содержание сельскохозяйственных животных? — спросил глава крестьянско-фермерского хозяйства.

— Имеет, — ответил врио главного судебного пристава Республики Коми Максим Орлов. — Исчерпывающий перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, содержится в статье 101 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

— На меня наложено ограничение в виде пользования спецправом. Из-за этого я не могу работать по специальности и соответственно погашать долг, — посетовал самозанятый водитель.

— Временное ограничение на пользование специальным правом не может применяться в случае, если это ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию, — пояснила начальник Отдела организации исполнительного производства Анастасия Ватаманова. — Поэтому должник вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о снятии ограничения и приложить документы, которые подтвердят, что заработок водителя — основной законный источник его доходов.

— Какая категория граждан может обратиться к приставам с заявлением о сохранении прожиточного минимума? — поинтересовалась жилищно-коммунальная компания.

— С заявлением о сохранении прожиточного минимума на одном счете может обратиться любой гражданин, ежемесячно получающий доход — например, заработную плату, пенсию, — размер которого после удержаний не превышает размер прожиточного минимума, — дали разъяснения судебные приставы. — Решение о сохранении неприкосновенной суммы принимается на основании документов, предоставленных должником в подтверждение ежемесячного дохода и источников дохода. Такое заявление можно подать дистанционного — посредством портала Госуслуг.

Однако стоит учесть, что эта мера социальной поддержки не распространяется на должников по алиментам и тех, кто выплачивает ущерб, причиненный преступлением.

На все вопросы предприниматели получат и письменные ответы.

— Служба судебных приставов заинтересована в повышении уровня правовой грамотности сторон исполнительного производства. И такие встречи, безусловно, плодотворны, — отметил Максим Орлов. — Торгово-промышленная палата аккумулирует запросы широкого круга и юридических, и физических лиц, а мы, со своей стороны, на ее площадке можем дать такую же широкую обратную связь.