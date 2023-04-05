Ухтинка спасла ипотечную квартиру от продажи на торгах

Ухтинцы брали ипотечный кредит будучи в браке. После развода ипотечная квартира отошла жене и детям фактически вместе с финансовыми обязательствами перед банком. Платить вовремя заемщикам какое-то время не удавалось, поэтому банк обратился в суд за взысканием задолженности и обращением взыскания на заложенное имущество.

Судебный пристав ОСП по г. Ухте уведомила должников о возбуждении исполнительных производств и начала готовить пакет документов для продажи квартиры по цене, установленной судом.

К счастью, до торгов дело не дошло. Когда имущество уже было передано торгующей организации на реализацию, должник в отделении судебных приставов выплатила наличными оставшийся долг по кредиту — более 850 тыс. рублей. Пристав немедленно перечислила деньги взыскателю, вынесла постановление об отзыве имущества с реализации и окончила исполнительные производства фактическим исполнением.

УФССП России по Республике Коми напоминает, что в случае оплаты задолженности напрямую взыскателю в интересах должника немедленно уведомить об этом судебного пристава и приложить платежные документы. Не имея таких сведений, сотрудник службы будет продолжать применение принудительных мер в соответствии с законодательством.