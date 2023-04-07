В интересах детей

Единый день приема граждан судебные приставы Коми посвятили взысканию алиментов и другим категориям исполнительных производств, затрагивающим интересы детей. Стороны исполнительного производства в течение дня могли получить консультацию и на личных приемах, и по телефону.

В Общественной приемной главы Республики Коми утром звонки принимал врио начальника ОСП по г. Сыктывкару № 2 Олег Гуляев. Одна из обратившихся – взыскатель алиментов – беспокоится о судьбе должника, его местонахождение неизвестно, но некоторые сведения о нем есть у родственников.

Олег Гуляев рекомендовал собеседнице сообщить даже обрывочные сведения о должнике приставу, который ведет исполнительное производство о взыскании алиментов, с тем, чтобы он направил точечные запросы в ведомства, которые могут прояснить судьбу пропавшего из виду человека.

Вопрос о розыске должника по алиментам поднимался и на совместном личном приеме врио главного судебного пристава Республики Коми Максима Орлова и Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми Татьяны Козловой. Взыскатель была проинформирована о мерах, принятых судебным приставов по розыску, идущего по следам должника, которые последний оставляет в разных регионах страны.

Проблема другой заявительницы была разрешена по существу: врио главного судебного пристава Республики Коми Максим Орлов взял на контроль возобновление исполнительного производства во исполненение решения суда о порядке общения матери с ребенком.