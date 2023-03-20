✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — КРЫМСКАЯ ВЕСНА

В минувшую субботу сосногорцы вместе со всей страной отмечали 9 годовщину возвращения Крыма в состав России. На площади Дома детского творчества состоялся концерт «Крым, Донбасс, Россия – вместе навсегда!». Возвращение Крыма отозвалось в сердце каждого россиянина.

04:20 — ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

16 вопросов, 11 дозвонившихся – таков итог «прямой линии» с и.о.главы Сосногорского района Ильдаром Махмутовым. Диалог с жителями прошёл в Сосногорской службе Общественной приемной главы региона.

07:34 — ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

В дни весенних каникул сосногорские мальчишки и девчонки посещают детские оздоровительные лагеря. В школе № 4 в детском лагере три отряда. С детьми занимаются педагоги, а ещё специально приглашенные гости.

09:28 — ПОЛИЦИЯ ПОЯСНЯЕТ

С начала года в сосногорской полиции уже зарегистрировано более 30 заявлений и сообщений от жертв телефонных и интернет-мошенников. В общей сложности горожане лишились денежных средств на сумму более 10 млн рублей.