✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — УБОРКА СНЕГА НА КОНТРОЛЕ

Уходящая неделя выдалась теплой, в большей части термометр показывал плюсовые температуры. Таяние снега добавило работы коммунальным службам. Проверить работу исполняющий обязанности главы района решил лично.

04:23 — ГЕРОИ СЛАВЫ НЕ ИСКАЛИ

Восьмиклассники двух сосновских школ побывали на просмотре документальных фильмов в виртуальном кинозале. Вниманию школьников были представлены фильмы посвященные были погибшим героям СВО – кадровым военным.

06:57 — ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В школе №5 состоялся муниципальный фестиваль «Родвуж пас», что переводится с коми языка как «Родовой знак». Мероприятие проводится больше 10 лет, его участники – школьники с 1 по 9 классы со своими родными.