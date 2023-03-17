✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.03.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — УБОРКА СНЕГА НА КОНТРОЛЕ
Уходящая неделя выдалась теплой, в большей части термометр показывал плюсовые температуры. Таяние снега добавило работы коммунальным службам. Проверить работу исполняющий обязанности главы района решил лично.
04:23 — ГЕРОИ СЛАВЫ НЕ ИСКАЛИ
Восьмиклассники двух сосновских школ побывали на просмотре документальных фильмов в виртуальном кинозале. Вниманию школьников были представлены фильмы посвященные были погибшим героям СВО – кадровым военным.
06:57 — ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В школе №5 состоялся муниципальный фестиваль «Родвуж пас», что переводится с коми языка как «Родовой знак». Мероприятие проводится больше 10 лет, его участники – школьники с 1 по 9 классы со своими родными.