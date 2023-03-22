✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ильдар Махмутов проверил работу подрядчика, техника которого работает в населенных пунктах района. Такой выезд был в минувшую пятницу. Начали с деревни Пожня.

02:54 — ВОПРОС КУСАЕТСЯ

В администрации Сосногорского района обсудили один из самых наболевших для жителей муниципалитета вопрос: что делать с безнадзорными собаками. Участниками дискуссии стали представители всех слоев общества: чиновники, депутаты, общественники, сотрудники правоохранительных органов, представители организаций, занимающихся отловом животных, а также зоозащитники.

09:47 — ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Если сани готовят летом, то заявление в первый класс подают весной. В этом году родительская активность начнётся 30 марта. Предвосхищая вопросы жителей района, Сосногорской службой Общественной приемной главы Республики Коми была организована «прямая линия» на тему подачи заявления в первый класс.

12:21 — ЖИВАЯ КЛАССИКА

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» собрал на этой неделе любителей художественного слова в библиотеке имени Якова Рочева. Все конкурсанты — лучшие в своих учебных заведениях, все прошли отбор в школьных этапах конкурса.