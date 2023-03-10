✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ВОПРОСЫ ГЛАВВРАЧУ

Исполняющий обязанности главы района Ильдар Махмутов встретился с главврачом Сосногорской ЦРБ Еленой Бикчуриной. Накануне он собрал в соцсетях вопросы жителей, касающиеся сферы здравоохранения, чтобы лично задать их руководителю медучреждения.

03:52 — ИСТОРИЯ СПИЧКИ

В Сосногорском историко-краеведческом музее начала работу выставка «История спички», приуроченная к Международному дню спички – праздник отмечается 2 марта. Экспозиция представляет собой коллекцию филумениста Владимира Виноградова. Собирать ее он начал в пятилетнем возрасте.

06:16 — НОЧНАЯ ЛЫЖНЯ

Жители Сосногорска вышли на «Ночную лыжню». Спортивный праздник необычного формата прошел на этой неделе на стадионе «Черемушки». Посвятили его Международному женскому дню. Особенность мероприятия в том, что помимо обычного инвентаря, многие его участники взяли с собой налобные фонарики.