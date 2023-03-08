✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.03.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Накануне Международного женского дня прекрасная половина нашего города принимала поздравления в стенах Дома культуры «Горизонт». Праздничным подарком женщинам Сосногорска стал концерт солистов Театра оперы и балета Республики Коми.
03:48 — МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ
В Городской детской и юношеской библиотеке в преддверии 8 марта прошло мероприятие под названием «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Гостями храма книги стали первоклассники из 4-ой школы.
06:29 — БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
В спорткомплексе «Метеор» прошло Первенство республики по рукопашному бою и Фестиваль единоборств на Кубок главы района. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Сосногорска, Ухты, Усинска, Печоры, Котласа и Сыктывкара.