✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

На базе общественного центра поддержки «Сосногорск-Донбассу» прошла встреча ветеранских организаций города. На повестке дня работа по созданию некоммерческой организации, которая объединит под своим крылом ныне действующие.

04:04 — СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Исполняющий обязанности Главы Сосногорского района встретился накануне Международного женского дня с женами и матерями участников специальной военной операции. Поздравляя любимых женщин защитников Отечества, Ильдар Махмутов поблагодарил их за мужество и стойкость.

07:07 — В РИТМЕ ТАНЦА

В Сосногорск приехали гости из Сыктывкара – студенты хореографического отделения Коми республиканского колледжа культуры. Они прибыли по приглашению руководителя отдела культуры районной администрации и выступили с абсолютно новой программой.