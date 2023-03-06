✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.03.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ
На базе общественного центра поддержки «Сосногорск-Донбассу» прошла встреча ветеранских организаций города. На повестке дня работа по созданию некоммерческой организации, которая объединит под своим крылом ныне действующие.
04:04 — СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Исполняющий обязанности Главы Сосногорского района встретился накануне Международного женского дня с женами и матерями участников специальной военной операции. Поздравляя любимых женщин защитников Отечества, Ильдар Махмутов поблагодарил их за мужество и стойкость.
07:07 — В РИТМЕ ТАНЦА
В Сосногорск приехали гости из Сыктывкара – студенты хореографического отделения Коми республиканского колледжа культуры. Они прибыли по приглашению руководителя отдела культуры районной администрации и выступили с абсолютно новой программой.