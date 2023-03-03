✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.03.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА
Приказ Регионального Комитета имущественных и земельных отношений вызвал неоднозначную реакцию жителей Сосногорского района. Всё дело в том, что с 1 января текущего года повысилась арендная плата за землю.
02:21 — 60 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ИСКУССТВУ
Сосногорская детская школа искусств отпраздновала шестидесятилетний юбилей. На праздничном концерте педагоги и воспитанники образовательного учреждения представили зрителям свое умение петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах.
07:21 — ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Сотрудники прокуратуры предостерегают рыбаков от незаконного вылова. В городском суде находится уголовное дело по обвинению двух сосногорцев в таком преступлении, которое было совершено в прошлом году.