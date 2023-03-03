✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — АРЕНДА ПОДОРОЖАЛА

Приказ Регионального Комитета имущественных и земельных отношений вызвал неоднозначную реакцию жителей Сосногорского района. Всё дело в том, что с 1 января текущего года повысилась арендная плата за землю.

02:21 — 60 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ИСКУССТВУ

Сосногорская детская школа искусств отпраздновала шестидесятилетний юбилей. На праздничном концерте педагоги и воспитанники образовательного учреждения представили зрителям свое умение петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах.

07:21 — ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сотрудники прокуратуры предостерегают рыбаков от незаконного вылова. В городском суде находится уголовное дело по обвинению двух сосногорцев в таком преступлении, которое было совершено в прошлом году.