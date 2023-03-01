✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

В минувшее воскресенье жители Сосногорска отпраздновали Масленицу. Народное гулянье прошло на площади Гагарина. На площади развернулась традиционная праздничная торговля. Каждый желающий мог принять участие в различных играх, особенно если пришел на гулянье с детьми.

03:45 — ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ ВЕРНАДСКОГО

Ученик 9 класса школы №1 Юрий Липатников стал победителем регионального этапа конкурса юношеских исследовательских работ имени Вернадского. Он представил в номинации «Науки о Земле» работу, посвященную удивительной находке.

06:10 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

О вреде вейпов и электронных сигарет рассказывает врач психиатр-нарколог Сосногорской ЦРБ Антон Данильчук.