✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.03.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В минувшее воскресенье жители Сосногорска отпраздновали Масленицу. Народное гулянье прошло на площади Гагарина. На площади развернулась традиционная праздничная торговля. Каждый желающий мог принять участие в различных играх, особенно если пришел на гулянье с детьми.
03:45 — ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ ВЕРНАДСКОГО
Ученик 9 класса школы №1 Юрий Липатников стал победителем регионального этапа конкурса юношеских исследовательских работ имени Вернадского. Он представил в номинации «Науки о Земле» работу, посвященную удивительной находке.
06:10 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ
О вреде вейпов и электронных сигарет рассказывает врач психиатр-нарколог Сосногорской ЦРБ Антон Данильчук.