✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — КОНТРОЛЬ ОЧИСТКИ ДВОРОВ

Сотрудники управления ЖКХ районной администрации ежедневно проверяют работу управляющих компаний. Совместно с представителями УК они объезжают по несколько адресов, чтобы проконтролировать, как проходит очистка дворов, кровель домов от снега и наледи.

04:06 — ЧЕМПИОНАТ РК ПО ХОККЕЮ

В Ледовом дворце «Звездный» состоялся чемпионат республики по хоккею с шайбой. Он длился три дня, между собой соревновались взрослые команды из игроков от 17 лет и старше.