Судебные приставы Коми проконсультировали участников СВО и членов их семей

Сотрудники УФССП России по Республике Коми организовали личный для оказания консультативной помощи членам семей мобилизованных и граждан, проходящих службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции.

Среди обратившихся в Управление, в отделения судебных приставов в городах и районах республики, в Общественную приемную Главы Республики Коми были должники и взыскатели, а также граждане, не являющиеся сторонами исполнительного производства, а именно родственники участников СВО.

Как производится удержание алиментов из денежного довольствия военнослужащего, распространяется ли мера социальной поддержки в виде приостановления исполнительного производства на членов семьи военнослужащего, продолжится ли взыскание компенсации морального вреда с добровольца-должника — граждане получили обстоятельные ответы на эти и другие вопросы.

В ходе тематического личного приема вопросы двоих граждан, касающиеся хода исполнительного производства, разрешены по существу.