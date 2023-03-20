Дебютный дуэт: в Сыктывкаре судебный пристав спел с дочерью на муниципальном конкурсе

Для семилетней Алины все впервые — микрофон, публика. Хорошо, что папа рядом. Кстати, в вокальной номинации муниципального фестиваля-конкурса семейного творчества «Две звезды» он единственный поющий отец, остальных детей поддерживают мамы и тети.

Младший судебный пристав по ОУПДС, старший прапорщик внутренней службы Виталий Присекин — человек творческий. С детства пишет стихи, поет, играет на гитаре. Любовь к исполнительству передалась и дочери.

Песню «Прекрасное далеко» для исполнения на конкурсе выбрала Алина. Мама предлагала разучить что-нибудь попроще, но новоиспеченный дуэт пошел трудным путем. Неделю репетировали по вечерам, записывали, что получилось, анализировали, улучшали.

Доброжелательное жюри оценило таланты папы и дочки. Присекины отмечены дипломом «За душевное исполнение» и специальным призом.

Трудно сказать, кому в этот раз было сложнее: Алине, которой пришлось преодолеть себя, чтобы выступить на большой сцене, или Виталию, который волновался не только за себя, но и за дочь. Но ведь именно из таких событий и складывается история семьи, а воспоминания о них греют душу и через много-много лет.