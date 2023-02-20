✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.02.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ВИЗИТ В НИЖНИЕ ДЕРЕВНИ

Исполняющий обязанности главы Сосногорского района Ильдар Махмутов посетил нижние деревни – Винлу и Порожск. С ним приехали его заместители, сотрудники управлений администрации, лесничества и компании «Ростелеком». Основной целью поездки было услышать, что беспокоит местных, из первых уст.

04:52 — СОСНОГОРСК-ДОНБАССУ

Сегодня из Сосногорска на Донбасс отправилась машина гуманитарного груза. Продукты питания, одежду, специальное оборудование и многое другое собирали всем районом. Организаторскую работу возложил на себя Общественный центр «Сосногорск – Донбассу», координаторы которого решили лично доставить подарки с малой родины северянам – защитникам Отечества.

09:23 — МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА

В Сосногорск приехала многократный призер и победитель международных соревнований, чемпионка России, Европы и мира по плаванию Анастасия Иваненко. Она провела мастер-класс для ребят из школы олимпийского резерва.