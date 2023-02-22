✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.02.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ИРАЁЛЮ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

Жители Ираёля отпраздновали 80-летие своего поселка. В минувшую субботу в стенах местного досугового центра состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.

02:43 — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Ряды сосногорских кадетов пополнились новобранцами. В минувшую субботу в стенах Дома детского творчества учащиеся пятого класса Кадетской школы дали торжественное обещание верно и самоотверженно служить своему Отечеству, добросовестно учиться и соблюдать все ценности, присущие российскому кадету.

06:28 — УЧИТЕЛЬ ГОДА 2023

В Сосногорске завершился муниципальный этап конкурса «Учитель года 2023». В понедельник состоялось торжественное награждение участников, призеров и победителя.