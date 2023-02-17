✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.02.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ДЕНЬ ПАМЯТИ

Минута молчания как дань памяти и уважения всем тем, кто выполняя свой долг, навсегда остался там, на полях сражений. В среду, 15 февраля, минута молчания объявлялась несколько раз: в сквере воинов-интернационалистов и учебных заведениях, где когда учились погибшие воины-афганцы.

05:32 — ВСТРЕЧА С АФГАНЦАМИ

Завершающим мероприятием Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, стала традиционная встреча ветеранов Афганистана с руководителем Сосногорского района.

09:23 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

О профилактике болезней системы кровообращения рассказывает главный врач Сосногорской ЦРБ Елена Бикчурина.