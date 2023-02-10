✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.02.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ОТСТАВКА ГЛАВЫ РАЙОНА

Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко подал в отставку. Сегодня, на очередном заседании, депутаты районного Совета одобрили досрочное прекращение его полномочий. Напомним, Сергей Дегтяренко являлся первым лицом муниципалитета с декабря 2018 года.

02:20 — МАТЕРИНСКАЯ ПОСЫЛКА

На минувшей неделе в Сосногорске начало работу муниципальное отделение женского движения партии «Единая Россия». Первой акцией, организованной участниками движения, стала «Материнская посылка».

03:57 — ОТКРЫТЫЙ УРОК

В Сосногорске продолжается муниципальный этап конкурса «Учитель года», который стартовал в конце января. На этой неделе учителя проводят открытые уроки. Представитель четвертой школы Евгения Уласик преподает физкультуру почти 10 лет.

06:03 — ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации рассказывает старший помощник прокурора города Сосногорска Елена Жирякова.