✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.02.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В Сосногорском районе стартовал очередной сбор предварительных предложений в «Народный бюджет» на 2024 год. Подать заявку может любой житель муниципалитета, а также ТОС, то есть территориальное общественное самоуправление.

02:16 — ВЫВОЗ СНЕГА

Уже скоро в Сосногорск придет весенняя оттепель. К смене времени года активнее всех готовятся коммунальщики. Ведь из города необходимо вывезти снег. А вот дворовые территории от сугробов очищать должны жители прилегающих домов, например, силами своей управляющей компании.

04:46 — ОТКРЫТЫЙ УРОК

В Сосногорске продолжается муниципальный этап конкурса «Учитель года», который стартовал в конце января. За звание лучшего педагога района борются семь участников из Сосногорска и Нижнего Одеса. На этой неделе учителя проводят открытые уроки.