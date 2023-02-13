✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.02.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
В минувшую пятницу состоялось очередное заседание Совета Сосногорского района. Работа депутатского корпуса началась с церемонии награждения.
03:24 — УЧИТЕЛЬ ГОДА — 2023
В школе №1 прошло очередное испытание муниципального этапа конкурса «Учитель года-2023».Педагоги из Сосногорска и Нижнего Одеса провели мастер-классы для коллег.
05:29 — ЛЫЖНЯ РОССИИ
Жители Сосногорска района вышли на «Лыжню России». В минувшую субботу на стадионе «Черемушки» собрались более восьмисот горожан, ведущих здоровый образ жизни.