В Сыктывкаре судебный пристав спас новорожденного мальчика

Младший судебный пристав по ОУПДС Отделения судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Сыктывкара, лейтенант внутренней службы Сергей Митрофанов нашел в подъезде своего дома брошенного малыша и поднял на ноги полицию и медиков.

— Наверное, у кого-то из соседей появился малыш, — подумал Сергей Митрофанов, когда в 9 вечера услышал доносившийся из подъезда плач. — Но почему ребенок плачет так долго?

Профессиональное чутье заставило бывшего сотрудника полиции выйти из квартиры и пойти на голос. Находка ошеломила: в закутке за лифтом на полу лежал конверт.

— Было понятно, что это новорожденный. По виду ребенку дней 5-6, — рассказывает Сергей.

Через несколько минут на месте были полицейские и скорая помощь, которая доставила младенца в Республиканскую детскую больницу.

Правоохранители нашли мать ребенка той же ночью. Она оказалась жительницей новостройки неподалеку.

Как установило следствие, ребенок был подброшен в подъезд в 6 часов вечера. И часто плакал. Однако на его призыв о помощи откликнулся только младший судебный пристав по ОУПДС, лейтенант внутренней службы Сергей Митрофанов.