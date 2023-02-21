Судебные приставы Коми подвели итоги февральских рейдов

В целях правильного и своевременного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на минувшей неделе судебные приставы установили посты на оживленных дорогах столицы Коми, вышли по адресам должников в городах и районах республики.

В ходе рейдовых мероприятий с использованием системы «Безопасный город» функционала «Поток плюс» при активном участии сотрудников УГИБДД МВД по Республике Коми на территории г. Сыктывкара установлены 156 должников, наложено 7 арестов на транспортные средства, вручено 27 требований о явке к судебному приставу-исполнителю.

Во время оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Штраф», которое проводилось совместно с сотрудниками МВД по Республике Коми, судебные приставы-исполнители отработали 605 исполнительных производств.

Так, в рамках 14 исполнительных производств наложен арест на имущество должников, составлено 49 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок), в рамках 66 исполнительных производств установлены источники дохода.

В результате ОПМ «Штраф» окончено фактическим исполнением 178 исполнительных производств о взыскании административных штрафов в пользу ГИБДД и МВД. Взыскано 617 тыс. рублей.