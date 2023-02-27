Судебные приставы Коми и сотрудники УФСИН обсудили исполнение требований исполнительных документов

По инициативе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми прошло совещание на тему «Об исполнении требований исполнительных документов» с участием главного судебного пристава Республики Коми Д. В. Кручинкина и начальника УФСИН России по Республике Коми Д. Н. Коновалова.

До принимающей стороны была доведена актуальная информация о количестве исполнительных производств, в которых УФСИН является должником или взыскателем, о мерах принудительного исполнения, принятых приставами для правильного и своевременного исполнения судебных актов.

— В тех случаях, когда региональное Управление ФСИН является стороной исполнительного производства, ему необходимо тесно взаимодействовать с судебными приставами-исполнителями, — считает заместитель главного судебного пристава Республики Коми М. Б. Орлов. — Мы напомнили сотрудникам службы исполнения наказаний о статье 50 Федерального закона «Об исполнительном производстве», которая регламентирует права и обязанности должников и взыскателей.

Среди проблем, возникающих в ходе взаимодействия ведомств, отмечен отказ должников, отбывающих наказание, от трудоустройства в местах лишения свободы, в связи с чем денежные средства в счет погашения уголовных штрафов, ущербов, причиненных преступлениями, алиментов и т. д. не поступают.

Обсуждение животрепещущих вопросов продолжалось дольше запланированного часа. Стороны договорились, что такие рабочие встречи будут регулярными.