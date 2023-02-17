Судебные приставы Коми подвели итоги конкурса научных работ

В УФССП России по Республики Коми подведены итоги первого этапа конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в России.

В этом году студентам, аспирантам, адъюнктам юридических и экономических факультетов, факультетов журналистики, учителям права было предложено для изучения более 70 тем в 11 номинациях.

Победителями регионального этапа признаны трое студентов юридического института Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина.

Третьекурсник Вадим Решетихин обратился к номинации «Взаимодействие органов принудительного исполнения Российской Федерации с иными органами государственной власти по вопросам обеспечения прав граждан» и исследовал «Роль суда в исполнительном производстве».

Первокурсница Валерия Попова представила на конкурс работу «Развитие института ответственности за неисполнение судебных решений (с Древней Руси до наших дней)» в номинации «История развития института судебных приставов в России».

Студентка IV курса Дарья Мусанова выбрала тему «Актуальные вопросы правового регулирования алиментных обязательств в пользу несовершеннолетних. Порядок уплаты и взыскания алиментов» в номинации «Актуальные вопросы исполнительного производства».

Победителям вручены дипломы, а их работы направлены в центральный аппарат ФССП России для участия во всероссийском этапе конкурса.