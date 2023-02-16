Главный судебный пристав Республики Коми ответил на вопросы жителей региона

Прямая линия руководителя УФССП России по Республики Коми Дмитрия Кручинкина, организованная Общественной приемной главы региона, связала Сыктывкар с Вуктылом, Сыктывдинским и Корткеросским районами.

Звонившие – взыскатели и должники – интересовались, когда истекает срок предъявления исполнительных документов, что делать, если доход не был должным образом промаркирован и банк списал лишнее, как исполняется решение суда.

Главный судебный пристав республики взял несколько исполнительных производств на личный контроль.

Вопросы, заданные по телефону, оформлены службой как официальные обращения. Все заявители получат письменные ответы.