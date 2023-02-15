В Сыктывкаре с Торгового дома взыскан моральный вред

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Должник — Торговый дом, который в силу ст. 1068 ГК РФ понес ответственность за вред, причиненный его работником. В данном случае это водитель, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия. В результате столкновения с грузовиком пассажир легкового автомобиля получила травмы средней тяжести.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредила руководителя Торгового дома об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и о взыскании исполнительского сбора в случае пропуска 5-дневного срока, установленного для добровольного исполнения.

Должник погасил задолженность немедленно. Деньги направлены взыскателю.