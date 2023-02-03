В Коми с виновника резонансного ДТП взыскан материальный ущерб

В Отделении судебных приставов по Сосногорску окончено исполнительное производство о взыскании в порядке регресса материального ущерба в размере 900 тыс. рублей.

Взыскатель — дорожная компания, должник — бывший мастер дорожных работ, который руководил ямочным ремонтом асфальта на трассе Ухта-Сосногорск. По указанию последнего на всю ширину полосы дорожного движения разнорабочие вырыли яму, после чего из-за ухудшения погоды дальнейшие работы пришлось отложить. Так как яма не была ограждена, она стала причиной ДТП. В результате столкновения с грузовиком Mitsubishi Fuso легковушка ВАЗ 21101 была смята, двое молодых людей погибли, три девушки получили серьезнейшие травмы.

Дорожная компания выплатила компенсации потерпевшим и родственникам, затем обратилась в суд с требованием взыскать с бывшего работника в порядке регресса 2 913 406 руб. 49 коп. Суд учел материальное положение ответчика и другие обстоятельства и уменьшил сумму до 900 тыс. рублей.

Отбывая наказание в местах лишения свободы, должник регулярно производил выплаты по исполнительному производству из заработной платы, на которую пристав обратила взыскание. Регулярные платежи поступали из зарплаты и после освобождения должника, который сначала работал по найму, а потом стал индивидуальным предпринимателем.

Кроме долга взыскателю должник выплатил в бюджет исполнительский сбор — 63 тыс. рублей.