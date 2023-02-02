Сыктывкарский угонщик возместил ущерб владельцу автомобиля

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 135 тыс. рублей.

Будучи в гостях в Вологде, житель Сыктывкара ночью взял ключи от чужого автомобиля Daewoo Nexia и катался по городу до тех пор, пока не врезался в припаркованный Volvo.

За угон мужчина был осужден к полутора годам решения свободы условно. Судом также были удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании ущерба.

Подсудимый был согласен с исковыми требованиями. Однако выплачивать долг так и не начал, поэтому взыскатель предъявил исполнительный документ в службу судебных приставов.

Благодаря мерам принудительно исполнения примерно половина долга была списана до счетов должника. Оставшуюся часть на депозитный счет службы внесла его супруга.