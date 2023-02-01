Как двойникам из Коми сообщить об ошибочном долге?

«У моей крестной приставы незаконно списывают деньги! Как это остановить?» — в переписке с пользователем соцсети выяснилось, что речь идет об ошибочной идентификации должника. Другими словами, пожилая женщина столкнулась с проблемой двойников в исполнительном производстве.

Почему так получилось? Судя по дате, которая указана Банке данных исполнительных производств, исполнительный документ — в данном случае это судебный приказ — был издан до 20 июня 2022 года, то есть до вступления в силу Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поэтому не содержал дополнительный идентификатор должника.

Исполнительный документ может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу, поэтому подобные недоразумения, связанные с исполнительными документами прежних лет, будут возможны еще некоторое время.

Что делать гражданам, которые оказались двойниками должников? Немедленно зайти на портал Госуслуг и воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить». В заявлении указывается номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга, загружается скан документа (это может быть копия паспорта, СНИЛС, ИНН), который позволит однозначно идентифицировать гражданина. После получения заявления судебный пристав-исполнитель отменит все ограничения и вернет деньги, если они уже были списаны.

Заявление «Я двойник!» можно подать и в Интернет-приемной на сайте УФССП России по Республике Коми. Приставу дано 2 дня на рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю.

Напомним также, что во всех региональных Управлениях судебных приставов работают Центры информирования (группы телефонного обслуживания, горячие линии), которые консультируют граждан по всему спектру вопросов, находящихся в компетенции службы. Номера телефонов, как правило, указаны на главных страницах официальных сайтов. Номер Центра телефонного обслуживания ФССП России 8 800 30 30 000, горячая линия УФССП России по Республике Коми — 8 (8212) 28-79-86.