После ограничения в пользовании спецправом бывший усинец перечислил дочери долг за несколько лет

В Отделении судебных приставов по г. Усинску ведется исполнительное производство о взыскании алиментов с должника 1966 г. р., который несколько лет назад выехал из нефтяной столицы Коми в неизвестном направлении, в пользу дочери, которая живет с матерью в Челябинской области.

Нежелание должника информировать судебного пристава о новом месте жительства, идти на контакт с должностными лицами службы не является препятствием для принудительного исполнения. Электронное взаимодействие с регистрирующими органами и банками позволяет установить имущественное положение гражданина, обратить взыскание на счета, заработную плату, ограничить выезд за границу, наложить запрет на регистрационные действия с недвижимостью и автотранспортом.

Действенной мерой в данном случае стало наложенное приставом временное ограничение на пользование специальным правом. Должник получил процессуальные документы в Личном кабинете стороны исполнительного производства на портале Госуслуг и, чтобы не стать пешеходом, немедленно перечислил на депозитный счет службы судебных приставов 787 тыс. рублей.

Деньги направлены взыскателю.