В Коми поручитель взыскал долг с заемщика

В Отделении судебных приставов по Сыктывкару № 1 окончено исполнительное производство о взыскании 321 тыс. рублей в пользу физического лица.

Интинец взял кредит в банке, но выплатить его не смог. По решению суда остаток в размере 346 тыс. 500 рублей был взыскан как с заемщика, так и с двух его поручителей.

Основную часть долга — 321 тыс. рублей — банку выплатил один из поручителей. А затем обратился в суд для взыскания с заемщика в порядке регресса потраченной суммы.

Заемщик к тому времени переехал из Инты в Сыктывкар, поэтому исполнительное производство было возбуждено по его новому месту жительства. Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 1 применила комплекс мер принудительного исполнения. Задолженность перед поручителем и исполнительский сбор удержаны из заработной платы должника.